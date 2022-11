Israël

Nétanyahou en route pour la formation d’un gouvernement

(Jérusalem) Vainqueur des législatives du 1er novembre, l’ex-premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou recevra officiellement dimanche le mandat pour former un nouveau gouvernement, qui pourrait être le plus à droite de l’histoire du pays, suscitant déjà des craintes localement et à l’international.