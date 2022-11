(Paris) Des grèves ont été organisées dans plusieurs villes de l’ouest de l’Iran mercredi pour marquer le 40e jour suivant la mort de près de cent manifestants dans la répression à Zahedan, dans le sud-est du pays, a rapporté une ONG.

Agence France-Presse

Le 30 septembre, les forces de l’ordre ont tiré sur des manifestants à Zahedan, le chef-lieu de la province du Sistan-Baloutchistan. Ces manifestants étaient rassemblés après la prière du vendredi pour protester contre le viol d’une adolescente de 15 ans imputé à un policier.

Selon l’ONG Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège, 92 personnes ont été tuées ce jour-là. Depuis, 28 autres personnes ont péri lors des manifestations à Zahedan et ailleurs dans la province, d’après l’ONG.

Ces violences ont éclaté deux semaines après la mort, le 16 septembre, de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans décédée après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs qui lui reprochait d’avoir enfreint le code vestimentaire strict imposant le port du voile aux femmes en public.

Son décès a déclenché une vague de manifestations à travers l’Iran, sans précédent depuis la Révolution islamique de 1979. Plus de 186 personnes ont été tuées dans la répression, dont des femmes et des enfants, selon l’IHR, et des milliers d’autres arrêtées, incluant dissidents, journalistes et avocats.

Une vidéo publiée par le média en ligne 1500tasvir montrait mercredi des militants distribuant des tracts appelant à des manifestations en solidarité avec les victimes du « Vendredi sanglant » à Zahedan.

Mercredi, des magasins ont fermé leurs portes dans plusieurs villes kurdes de l’ouest de l’Iran-Baneh, Kermanshah, Marivan, Sanandaj et Saghez, la ville natale de Mahsa Amini, selon le groupe de défense des droits des Kurdes d’Iran, Hengaw, basé en Norvège.

Ces grèves ont été organisées « à l’occasion des cérémonies de deuil organisées le 40e jour après la mort » des manifestants, a rapporté Hengaw.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par des militants montre des magasins avec leurs rideaux fermés, notamment à Saghez et à Zahedan.

« Même objectif »

« Ce qui s’est passé [le 30 septembre] à Zahedan est, selon le droit international, un exemple clair de massacre de civils », a déclaré Hengaw sur Twitter.

Les autorités iraniennes ont fait état d’au moins six policiers tués lors des troubles au Sistan-Baloutchistan.

Cette province pauvre est peuplée par la minorité baloutche, adhérant majoritairement à l’islam sunnite et non au chiisme dominant en Iran, et victime de discriminations, selon des militants et ONG.

Selon des analystes, les Baloutches ont été inspirés par les manifestations liées à Mahsa Amini. « Les manifestations de 2022 rassemblent des Iraniens en colère et frustrés avec le même objectif, renverser le régime théocratique », a déclaré Saeid Golkar, professeur adjoint à l’Université du Tennessee à Chattanooga.

Le Sistan-Baloutchistan est souvent le théâtre d’affrontements entre forces de sécurité et rebelles baloutches, des groupes extrémistes musulmans sunnites ou des trafiquants de drogue.

Sanctions européennes

Les manifestations contre la mort de Mahsa Amini se poursuivent pendant ce temps depuis près de deux mois, dans les rues, les universités ou les écoles, malgré la répression meurtrière et les restrictions d’accès à l’internet.

Les jeunes femmes notamment ont été à l’avant-garde de la contestation, certaines retirant et brûlant leur foulard.

Pour l’ONG Reporters sans frontières, « le nombre croissant de journalistes femmes détenues en Iran révèle de façon symbolique la volonté du régime iranien de réduire les femmes au silence ».

Alors que les autorités en Iran accusent l’Occident et certains pays arabes d’encourager ce qu’elles appellent des « émeutes », le ministre iranien des Renseignements Esmaïl Khatib a de nouveau pointé la responsabilité du Royaume-Uni et de l’Arabie saoudite « dans des actions visant à déstabiliser » son pays.

L’Union européenne va tenter d’adopter la semaine prochaine de nouvelles sanctions contre Téhéran en réponse à la répression, a annoncé mercredi la ministre allemande des Affaires étrangères.

« Nous n’arrêterons pas », a déclaré Annalena Baerbock sur Twitter. « Nous soutenons les hommes et les femmes d’Iran, pas seulement aujourd’hui, mais aussi longtemps qu’il sera nécessaire ».

Les ministres européens des Affaires étrangères doivent se réunir lundi à Bruxelles.

L’UE avait déjà imposé à la mi-octobre des sanctions contre la police des mœurs iranienne et 11 hauts fonctionnaires, dont le ministre des Télécommunications.