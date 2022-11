Israël

Tractations et craintes après la victoire de Benyamin Nétanyahou

(Jérusalem) Vainqueur des législatives, Benyamin Nétanyahou a lancé les tractations avec ses alliés ultra-orthodoxes et d’extrême droite en vue de former un gouvernement qui pourrait être le plus à droite de l’histoire d’Israël, suscitant des inquiétudes internationales et locales.