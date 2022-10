« Diplomatie du panda »

Le Qatar accueille deux pandas, une première au Moyen-Orient

(Al Khor) Le Qatar est devenu mercredi le vingtième pays (hors Chine et Taïwan) et le premier au Moyen-Orient à accueillir deux pandas géants, un mâle de quatre ans nommé « Suhail » et une femelle de trois ans, « Soraya ».