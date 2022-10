Deux Palestiniens et un soldat israélien tués dans des attaques samedi

(Jérusalem) Un soldat israélien a été tué dans une attaque armée samedi soir à Jérusalem-Est et deux adolescents palestiniens plus tôt en journée dans un raid israélien en Cisjordanie occupée, nouveaux témoignages d’une recrudescence des violences qui « alarme » l’ONU.

Agence France-Presse

« Au cours de la nuit, un soldat israélien a succombé à de graves blessures infligées lors d’une attaque armée au point de contrôle de Chouafat », barrage israélien situé près d’un camp de réfugiés palestiniens à Jérusalem-Est, a indiqué l’armée israélienne dans un bref communiqué.

Deux Israéliens, dont le militaire tué, ont été grièvement blessés par balles lors de cette attaque. Et une troisième personne, dont la nationalité n’a pas été précisée, a été touchée par des « éclats », selon la Magen David Adom (Mada), l’équivalent israélien de la Croix-Rouge.

Un porte-parole de la police a indiqué dans un communiqué qu’un « terroriste avait tiré sur deux Israéliens, les blessant grièvement » à un barrage israélien près du camp de réfugiés palestiniens de Chouafat.

Selon le Magen David Adom, les personnes blessées par balle sont âgées d’une vingtaine d’années et ont été transportées dans un hôpital de Jérusalem.

« Il s’agit d’une femme dans un état critique et d’un homme dans un état grave », d’après cette même source. Et un journaliste de l’AFP a vu une femme vêtue d’un uniforme des forces de sécurité recevoir des soins dans une ambulance.

L’armée israélienne n’a pas précisé tôt dimanche matin l’identité du militaire tué, mais indiqué que sa famille avait été prévenue du décès.

Chasse à l’homme

« Les forces de police sont actuellement à la recherche d’un suspect qui a fui » le lieu de l’attaque, a indiqué la police, ajoutant qu’un hélicoptère et des forces spéciales participent à la chasse à l’homme.

Le secteur a été bouclé par la police. Des dizaines d’officiers ont été déployés autour du point de contrôle et à l’intérieur du camp de réfugiés. Et un journaliste de l’AFP a par ailleurs constaté que des mesures de sécurité avaient été renforcées à l’entrée et la sortie de Jérusalem.

Le premier ministre israélien Yaïr Lapid a dénoncé cette « grave attaque terroriste » qui survient pendant la période des fêtes juives. « Le terrorisme ne gagnera pas, nous sommes forts même en cette soirée difficile », a déclaré M. Lapid dans un communiqué.

Raid meurtrier à Jénine

Plus tôt samedi, deux adolescents palestiniens ont été tués par balle lors d’un nouveau raid de l’armée israélienne à Jénine, bastion de factions armées palestiniennes dans le nord de la Cisjordanie, territoire occupé, comme Jérusalem-Est, depuis 1967 par l’armée israélienne.

Face à ces violences en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis plus de 50 ans, l’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas a appelé les États-Unis à « accentuer la pression sur Israël pour qu’il cesse sa guerre totale contre le peuple palestinien ».

Le Djihad islamique, mouvement islamiste armé palestinien très influent dans le secteur de Jénine, a présenté les deux adolescents comme « ses martyrs ». L’armée israélienne a affirmé avoir effectué un raid à Jénine pour arrêter un Palestinien de 25 ans, soupçonné d’être membre du Djihad islamique et d’avoir tiré sur des soldats.

Depuis le début en mars d’une vague d’attaques anti-israéliennes ayant fait 21 morts, l’armée israélienne a multiplié les opérations en Cisjordanie occupée, notamment dans les secteurs de Jénine et Naplouse.

Ces raids, souvent émaillés de heurts avec la population locale, ont fait plus d’une centaine de morts du côté palestinien, soit le bilan le plus lourd en Cisjordanie depuis près de sept ans, selon l’ONU.

« Je suis alarmé par la détérioration de la situation sécuritaire, incluant la hausse des affrontements armés entre Palestiniens et les forces de sécurité palestinienne en Cisjordanie occupée » et à Jérusalem-Est, a commenté tard samedi soir l’émissaire de l’ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland.