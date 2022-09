Yémen

Plus de 20 morts dans une attaque d’Al-Qaïda

(Aden) Vingt et un combattants séparatistes yéménites et six membres d’Al-Qaïda ont été tués dans une attaque du groupe djihadiste dans le sud du Yémen, la plus sanglante depuis plusieurs mois dans ce pays en guerre qui connait une accalmie relative.