Un an de pouvoir des talibans

« On nous a abandonnées »

Il y a un an, les talibans prenaient le pouvoir à Kaboul après le retrait dans le chaos des troupes américaines et le départ à l’étranger du président Ashraf Ghani. La Presse s’est entretenue avec une jeune Afghane qui a trouvé refuge au Canada après avoir fui le nouveau régime. Retour sur une année sombre pour les droits des Afghans — particulièrement ceux des femmes et des filles.