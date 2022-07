(New York) Les États-Unis ont ordonné mercredi le gel des avoirs de plusieurs sociétés iraniennes et de la région du Golfe pour avoir contourné les sanctions imposées à l’Iran en matière de ventes de pétrole et de produits chimiques, selon un communiqué du Trésor américain.

Agence France-Presse

Ces compagnies sont accusées d’avoir permis l’exportation de centaines de millions de dollars de marchandise depuis novembre 2018 et le rétablissement de sanctions visant ces produits après la sortie des États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien.