(Gaza) Le mouvement islamiste Hamas a indiqué mardi que ses relations avec la Syrie de Bachar al-Assad étaient en voie d’amélioration, après 10 années de froid déclenché par le soutien de l’organisation palestinienne à la révolte syrienne anti-régime.

Agence France-Presse

« Les contacts avec la Syrie sont en train de s’améliorer pour revenir entièrement à ce qu’ils étaient, du fait de nombreuses visites de dirigeants du Hamas en Syrie », a indiqué à l’AFP un haut responsable du mouvement palestinien au pouvoir dans la bande de Gaza, sous couvert d’anonymat.

« La Syrie soutient la cause palestinienne et le peuple palestinien. Le Hamas tient à la relation avec la Syrie et avec tous les pays arabes », a-t-il ajouté.

Contacté par l’AFP, le gouvernement syrien n’a pas commenté ces informations.

Autrefois allié du régime syrien, le Hamas avait misé sur un renversement du président Bachar al-Assad au début en 2011 de la guerre, déclenchée par la répression de manifestations prodémocratie. Son chef d’alors, Khaled Mechaal, avait quitté Damas en 2012 pour s’installer au Qatar.

Le Hamas, qui contrôle l’enclave palestinienne de Gaza depuis 2007, est une organisation considérée comme « terroriste » par les États-Unis, l’Union européenne et Israël. L’État hébreu impose un blocus sur ce microterritoire de 2,3 millions d’habitants depuis la prise de pouvoir des islamistes.

Le soutien du Hamas à l’opposition syrienne avait un temps détérioré ses relations avec l’Iran, soutien de Bachar al-Assad et d’autre part ennemi numéro un d’Israël.

Depuis le début du conflit syrien, Israël a mené des centaines de frappes en territoire syrien, ciblant des positions du régime Assad, mais aussi celles des forces iraniennes et du mouvement chiite libanais du Hezbollah, autre allié de Damas.

Israël affirme régulièrement qu’il ne permettra pas à la Syrie de devenir la tête de pont des forces iraniennes.

Depuis 2011, la guerre en Syrie a coûté la vie à environ 500 000 personnes, dévasté les infrastructures du pays et déplacé des millions de personnes.