Selon un rapport de l’ONU

Israël serait la cause principale du conflit avec les Palestiniens

(Genève) L’occupation de territoires palestiniens par Israël et la discrimination envers la population palestinienne sont « les causes principales » des tensions récurrentes et de l’instabilité, estime une commission d’enquête mandatée par le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU dans un rapport publié mardi.