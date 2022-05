(Téhéran) Le bilan de l’effondrement d’un immeuble dans le sud-ouest de l’Iran il y a plus d’une semaine est passé mardi à 36 morts, selon les autorités locales.

Agence France-Presse

Le 23 mai, l’immeuble Metropol, en construction à Abadan, l’une des principales villes de la province du Khouzestan (sud-ouest), s’est effondré au cœur d’une rue très fréquentée.

Cette catastrophe, l’une des plus meurtrières depuis des années en Iran, a entraîné une série de manifestations à travers le pays en solidarité avec les familles des victimes.

« Grâce aux efforts de recherche, le corps d’une 36e victime a été retiré des décombres », a indiqué le gouverneur de la ville, Ehsan Abbaspour, cité par l’agence de presse officielle Irna.

Cinq étudiants figurent parmi les morts, a précisé Massoud Hamidinejad, responsable du département de l’éducation au Khouzestan, selon Irna.

Une cérémonie commémorative a été organisée mardi à Téhéran à laquelle ont assisté des dizaines de personnes frappant sur des tambours traditionnels, selon des médias locaux.

Plusieurs hauts responsables ont également assisté à cette cérémonie, dont le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale en Iran, Ali Shamkhani.

Depuis plus d’une semaine, des manifestations nocturnes ont lieu à Abadan et d’autres villes de la province de Khouzestan pour pleurer les victimes et réclamer la poursuite des responsables. D’autres ont également eu lieu vendredi dans plusieurs villes du centre du pays, dont Ispahan, Yazd et Shahin.

« Mort aux fonctionnaires incompétents », scandaient certains protestataires, selon l’agence de presse Fars.

Dimanche – jour de deuil national –, des centaines de personnes rassemblées à Abadan pour une cérémonie de commémoration ont crié des slogans pour empêcher un responsable local de s’exprimer.

La justice régionale a affirmé avoir arrêté 13 personnes, dont le maire d’Abadan et deux anciens maires, accusés d’être « responsables » du drame.

En 2017, l’effondrement dans le centre de Téhéran du Plasco Building, un centre commercial de 15 étages datant du début des années 1960, avait fait 22 morts, dont 16 pompiers.