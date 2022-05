Élections législatives

Washington appelle le Liban à « former rapidement » un nouveau gouvernement

(Washington) Les États-Unis ont salué vendredi la tenue « sans incident de sécurité majeur » des élections législatives au Liban, et appelé la classe politique à « former rapidement » un gouvernement capable de « sauver l’économie » et « rétablir la confiance » dans ce pays en crise.