Échange de tirs entre Gaza et Israël

Tensions en lieux saints

L’escalade de violences entre Israéliens et Palestiniens a mené à un nouvel échange de tirs aériens entre Gaza et Israël jeudi matin. Jérusalem et ses sites religieux se trouvent encore une fois au cœur des tensions, alors que les calendriers font coïncider cette année le mois sacré du ramadan chez les musulmans et la semaine de la Pâque juive.