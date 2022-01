L’ONU appelle les talibans à reconnaître les droits des femmes et des filles

(Nations unies) Les talibans doivent reconnaître « les droits humains fondamentaux des femmes et des filles » et des fonds afghans gelés doivent être libérés pour que des familles n’aient plus à vendre « leurs bébés pour acheter de la nourriture », a affirmé mercredi le chef de l’ONU, des demandes reprises par le chargé d’affaires afghan aux Nations unies.