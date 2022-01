PHOTO HATEM MOUSSA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

La guerre-éclair en mai 2021 entre Israël et le groupe terroriste Hamas, qui a fait 260 morts côté palestinien, parmi lesquels de nombreux combattants, et 13 morts en Israël, incluant un soldat, a « provoqué une vague de manifestations propalestiniennes et anti-israéliennes, dont la grande majorité a dégénéré en incidents antisémites et en de graves violences contre les juifs locaux », souligne le rapport de l’Agence juive et l’Organisation sioniste mondiale. Ci-haut une bombe israélienne détruisant un édifice le 13 mai 2021.