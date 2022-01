PHOTO AGENCE FRANCE-PRESSE

L’explosion des trois camions-citernes a eu lieu « près des réservoirs de stockage d’ADNOC », la compagnie pétrolière d’Abou Dabi, et a entraîné la mort d’un Pakistanais et de deux Indiens, selon l’agence officielle WAM qui fait également état de « six blessés légers à modérés ».