Moyen-Orient

Risque de « crise nucléaire »

Washington et les pays arabes du Golfe avertissent l’Iran

(Washington) Les États-Unis et leurs alliés arabes du Golfe ont adressé mercredi une mise en garde commune à l’Iran, accusé de « provoquer une crise nucléaire » et de déstabiliser le Moyen-Orient avec ses missiles balistiques et ses drones.