Moyen-Orient

Menace iranienne

Manœuvres navales conjointes entre Israël, les Émirats et Bahreïn

(Manama) Les Émirats arabes unis et Bahreïn mènent leurs premières manœuvres navales conjointes avec Israël, un an après la normalisation des relations de ces pays du Golfe avec l’État hébreu et dans un contexte de « menace » face à l’Iran, ont indiqué jeudi des sources militaires.