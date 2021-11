Moyen-Orient

L’Afghanistan « au bord de l’effondrement économique »

(Islamabad) L’Afghanistan est « au bord de l’effondrement économique » et la communauté internationale doit relancer son soutien financier et l’aide humanitaire au pays, a averti le ministre pakistanais des Affaires étrangères jeudi lors d’un entretien à Islamabad avec des diplomates américain, chinois et russe.