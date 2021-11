PHOTO ATTA KENARE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Une nouvelle loi prévoit divers avantages supplémentaires aux familles avec enfants et interdit la stérilisation et la distribution gratuite de contraceptifs dans le système de santé public, à moins qu’une grossesse ne mette en danger une femme. Elle charge aussi la radiotélévision publique iranienne de produire des programmes encourageant les femmes à avoir des enfants et dénonçant le célibat ou l’avortement.