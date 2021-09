PHOTO SEBASTIAN SCHEINER, ASSOCIATED PRESS

Les prisons israéliennes, qui comptent plus de 4000 détenus palestiniens, ont connu un accès de tensions la semaine dernière après l’évasion le 6 septembre de six Palestiniens, membres de groupes armés, du centre pénitentiaire de haute sécurité de Gilboa (ci-haut) via un tunnel. Quatre des fugitifs ont été capturés depuis