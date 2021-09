Cette photo prise le 15 septembre 2020 montre (de gauche à droite) le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le président américain Donald Trump, le ministre des Affaires étrangères du Bahreïn Abdullatif al-Zayani et le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis Abdullah bin Zayed Al-Nahyan. Ils venaient de signer les accords d’Abraham, en vertu duquel le Bahreïn et les Émirats arabes unis reconnaissent Israël. Le Soudan et le Maroc ont également rejoint les accords d’Abraham négociés par les États-Unis pour normaliser leurs relations avec Israël.

(Washington) Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken va réunir vendredi, virtuellement, ses homologues d’Israël et de trois pays arabes pour marquer le premier anniversaire des accords de normalisation de leurs relations, a annoncé mardi le département d’État.

Agence France-Presse

Le secrétaire d’État va s’entretenir avec les ministres des Affaires étrangères de l’État hébreu, des Émirats arabes unis, de Bahreïn et du Maroc pour « le premier anniversaire de la signature des accords d’Abraham et discuter des manières d’approfondir les relations et bâtir une région plus prospère », a dit un porte-parole.

Le 15 septembre 2020, les Émirats arabes unis et Bahreïn étaient devenus les premiers pays du Golfe à normaliser publiquement leurs relations avec Israël, sous l’égide du président américain de l’époque, Donald Trump. Le Maroc et le Soudan avaient ensuite fait de même.

Le Soudan ne sera pas représenté à la réunion virtuelle de vendredi, sans que le département d’État n’en précise la raison.

Après son arrivée au pouvoir, le gouvernement du président Joe Biden et son secrétaire d’État Antony Blinken ont dit approuver ces accords considérés comme un des principaux succès diplomatiques de leurs prédécesseurs républicains.

Cette rencontre, et l’utilisation officielle de l’appellation « accords d’Abraham » que les démocrates ont longtemps été réticents à faire leur, viennent consacrer ce soutien.

Après les Émirats et Bahreïn, les yeux ont un temps été rivés sur l’Arabie saoudite, première puissance économique arabe, terre des lieux les plus saints de l’islam et proche partenaire des États-Unis. Mais Riyad a rejeté toute normalisation sans un règlement de la question palestinienne.