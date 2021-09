PHOTO POOL, VIA REUTERS

(Kaboul) Le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, a effectué dimanche une courte visite à Kaboul, la plus importante au niveau diplomatique en Afghanistan depuis le retour au pouvoir des talibans.

Agence France-Presse

Le ministre qatari, intermédiaire de premier plan dans la crise afghane, y a rencontré plusieurs dirigeants talibans, a annoncé un compte Twitter taliban officiel.

Il s’est également entretenu avec l’ancien président afghan Hamid Karzai, selon des photos publiées sur les réseaux sociaux.

À Doha, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que les discussions entre le ministre qatari et les talibans avaient porté sur « les moyens de promouvoir la paix en Afghanistan, les développements concernant l’aéroport de Kaboul et les moyens d’assurer la liberté de passage et de voyage pour tous ».

Les deux parties ont « souligné l’importance de combattre les organisations terroristes qui menacent la stabilité de l’Afghanistan », a ajouté le ministère dans un communiqué.

Le ministre qatari a exhorté ses interlocuteurs à favoriser une « réconciliation nationale incluant toutes les parties afghanes », d’après la même source.

Le Qatar a joué un rôle diplomatique de premier plan dans les affaires afghanes ces dernières années, accueillant notamment des négociations entre les talibans, alors dans la rébellion, et les États-Unis de Donald Trump, puis avec le gouvernement du président afghan Ashraf Ghani, finalement renversé le 15 août par les combattants islamistes.

Ce riche pays gazier du Golfe a également été très actif dans le gigantesque pont aérien qui a permis d’évacuer plus de 120 000 étrangers et Afghans désireux de quitter le pays à la suite du retour des talibans, accueillant plusieurs dizaines de milliers d’entre eux en transit vers d’autres pays.

Aucun pays n’a à ce jour officiellement reconnu le nouveau gouvernement des talibans. Seuls trois (Pakistan, Arabie saoudite et Émirats arabes unis) l’avaient fait lors de leur premier règne sur l’Afghanistan, entre 1996 et 2001.