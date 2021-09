PHOTO FONDATION NAJIBA, VIA ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Cette photo non datée et non localisée remise le 5 septembre 2021 par la Fondation Najiba montre la défunte employée du gouvernement afghan Najiba Bahar, tuée il y a quatre ans dans un attentat-suicide taliban. Une bibliothèque et une salle d’informatique fondée en son honneur à Kaboul ont récemment été saccagées par les talibans.