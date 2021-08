Moyen-Orient

Date limite du 31 août

Poursuite à Kaboul des évacuations, les talibans rejettent une prolongation

(Kaboul) A l’aéroport de Kaboul, une course contre la montre est engagée pour évacuer dans l’urgence le plus possible d’étrangers et d’Afghans qui veulent fuir l’Afghanistan avant le 31 août, date limite fixée par les talibans pour le départ des forces américaines.