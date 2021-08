PHOTO RAHMAT GUL, ASSOCIATED PRESS

« Nous avons pardonné à tous ceux qui ont combattu contre nous. Les animosités sont terminées », a dit mardi le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, dans une première conférence de presse tenue à Kaboul et retransmise par la BBC.

Janie Gosselin La Presse

Au lendemain de la diffusion d’images partout dans le monde montrant une foule d’Afghans à l’aéroport, désespérés, les représentants du mouvement islamiste ayant repris le contrôle de l’Afghanistan dimanche se sont voulus rassurants et ont parlé d’une « amnistie générale ». Le leader des talibans « a pardonné tout le monde », a déclaré le porte-parole Zabihullah Mujahid.

« Personne ne sera kidnappé, a dit Zabihullah Mujahid. Nous allons avoir de plus en plus de sécurité chaque jour. »

Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) s’est dit mardi particulièrement préoccupé par la situation en Afghanistan, évoquant des crimes et des exécutions en guise de représailles pouvant relever de violations du droit international humanitaire, selon l’Agence France-Presse.

« Je suis de près les évènements en Afghanistan et je suis particulièrement préoccupé par les signalements récents faisant état d’une escalade de la violence dans le pays », a déclaré dans un communiqué Karim Khan, évoquant des crimes « qui pourraient relever de violations du droit international humanitaire ».

Zabihullah Mujahid a attribué à des « bandits » qui « ne sont pas de vrais talibans » les exactions rapportées à différents endroits dans le pays.

Questions en suspens

De nombreuses questions restent en suspens sur une possible transformation des talibans. En 1996, lorsqu’ils avaient pris le contrôle du pays après quatre ans de guerre civile, ils avaient imposé une version ultra-rigoriste de l’islam, interdisant aux filles d’aller à l’école et forçant les femmes à se couvrir d’une burqa, bannissant télévision et musique.

Questionné sur un possible changement d’idéologie du groupe, Zabihullah Mujahid s’est montré évasif et a affirmé que le groupe était « toujours musulman », mais avait dorénavant « une expérience et une expertise ».

Les questions précises sur les mesures mises en place par le nouveau régime taliban ont été esquivées et déférées à un futur gouvernement.

Les femmes pourront travailler « à l’intérieur du cadre des lois islamiques », a par exemple répondu Zabihullah Mujahid, sans vouloir donner plus de détails.

Les États-Unis et leurs alliés ont lancé l’offensive en Afghanistan après les attentats du 11-Septembre, accusant le régime taliban d’abriter les responsables d’Al-Qaïda. L’une des conditions du retrait américain était l’assurance que les talibans ne laisseraient pas les groupes terroristes opérer sur le territoire afghan.

« Il ne sera pas permis à qui que ce soit d’utiliser notre sol contre quelqu’un d’autre », a affirmé Zabihullah Mujahid, questionné sur ses relations avec Al-Qaïda.

Avec la BBC et Agence France-Presse