Moyen-Orient

Sud de la Syrie

L’ONU déplore des pénuries de plus en plus sévères

(Genève) L’émissaire de l’ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, a jugé jeudi la situation alarmante dans le sud du pays, en proie à des pénuries de plus en plus sévères, et réclamé la fin immédiate des violences.