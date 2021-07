PHOTO MOHAMAD ABAZEED, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Quinze combattants et huit civils ont été tués le 29 juillet 2021 dans la province de Deraa, dans le sud de la Syrie, lors des affrontements les plus féroces depuis que la région est sous le contrôle du régime. Cette photo prise le 5 juillet 2018 montre le panache de fumée d’une explosion au-dessus de la Deraa, lors de bombardements aériens de positions rebelles par l’aviation syrienne. L’armée syrienne, soutenue par la Russie et l’Iran, a repris Deraa aux rebelles en 2018, un coup symbolique porté au soulèvement antigouvernemental né là-bas en 2011.