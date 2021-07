(Jérusalem) Un jeune Palestinien blessé mercredi par un tir de soldats israéliens en Cisjordanie occupée est décédé des suites de ses blessures, a indiqué le ministère de la Santé palestinien dans un communiqué.

Agence France-Presse

Le ministère a annoncé que Mohamad al-Alami, âgé de 12 ans, a été tué dans la ville de Beit Omar au nord-ouest d’Hébron. Il a été grièvement blessé à la poitrine alors qu’il se trouvait dans une voiture avec son père, a précisé le ministère sans donner plus de détails.

Dans un communiqué, l’armée israélienne a indiqué que des soldats avaient remarqué quelques hommes sortir d’un véhicule et creuser dans le sol près du checkpoint de Beit Omar avant de repartir. En examinant les lieux, ils ont trouvé deux sacs dont l’un contenait le corps d’un nouveau-né, soutient l’armée.

Plus tard les soldats ont aperçu le véhicule et ont tenté de l’appréhender en utilisant les procédures standards, notamment en criant et en tirant des coups de semonce en l’air.

« Le véhicule ne s’étant pas arrêté, l’un des soldats a tiré en direction des roues du véhicule afin de l’arrêter », souligne l’armée qui a dit examiner l’allégation selon laquelle un mineur palestinien a été tué.

« L’incident est en cours d’examen par les commandants supérieurs. Par ailleurs, la police militaire a ouvert une enquête sur les circonstances de l’évènement », poursuit l’armée.

Un Palestinien de 41 ans a été tué mardi soir par un tir israélien à l’entrée d’une localité de Cisjordanie occupée, théâtre d’affrontements entre manifestants et forces israéliennes ces dernières semaines, selon des responsables palestiniens.

Samedi, un adolescent palestinien de 17 ans blessé la veille dans des heurts avec des soldats israéliens est décédé des suites de ses blessures à l’hôpital.

Ces heurts ont opposé des Palestiniens manifestant contre la colonisation israélienne et des soldats israéliens en Cisjordanie occupée, faisant 320 blessés palestiniens, la majorité par des gaz lacrymogènes, ont indiqué les services de secours du Croissant-Rouge palestinien.

La Cisjordanie est un territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël et toutes les colonies israéliennes qui s’y trouvent sont considérées illégales au regard du droit international. Plus de 470 000 personnes vivent aujourd’hui dans des colonies israéliennes en Cisjordanie.