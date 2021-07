Moyen-Orient

Nouveau premier ministre

Najib Mikati, milliardaire honni par la rue à la tête d’un Liban en crise

(Beyrouth) Homme le plus fortuné du Liban, Najib Mikati, désigné lundi pour former un gouvernement de sauvetage dans un pays en plein effondrement, fait partie d’une classe politique inamovible depuis plusieurs décennies, accusée par la rue d’être corrompue et d’avoir laissé couler le pays.