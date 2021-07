PHOTO SAMUELE PELLECCHIA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Israël veut réduire de 85 % de ses émissions de CO 2 d’ici 2050

(Jérusalem) Le gouvernement israélien a annoncé vendredi un plan de réduction de ses émissions carbone d’ici 2050 et de transition vers une économie non polluante qui doit être présenté au Parlement dimanche.

Agence France-Presse

Ce plan prévoit une réduction de 85 % des émissions carbone de l’État hébreu d’ici 2050 par rapport à 2015, avec un objectif intermédiaire de réduction de 27 % d’ici 2030, selon un communiqué commun du premier ministre Naftali Bennett et de plusieurs ministères concernés.

« C’est la première fois que le gouvernement israélien se fixe des objectifs nationaux communs pour réduire les émissions carbone et annonce une stratégie nationale pour s’orienter vers une économie non polluante, efficace et compétitive », a ajouté le gouvernement.

Ce plan alignera « ainsi Israël avec les autres pays développés dans la lutte mondiale contre la crise climatique » qui « menace toute l’humanité », est-il précisé. Il doit être présenté dimanche au vote de la Knesset, le Parlement israélien.

Le nouveau gouvernement, mis en place le mois dernier, compte parmi ses ministres plusieurs personnalités qui ont fait de la défense de l’environnement une de leurs priorités, notamment la ministre des Transports Merav Michaeli (parti travailliste) et la ministre de la Protection de l’environnement Tamar Zandberg (Meretz, gauche).

Signataire des accords de Paris sur le climat de 2015, Israël s’était jusque-là notamment engagé à maintenir stables ses émissions carbone d’ici 2030, un objectif jugé insuffisant par les défenseurs de l’environnement.

Israël avait dépassé la date-butoir fixée à fin 2020 pour présenter de nouveaux objectifs pour la réduction des émissions carbone d’ici 2030, dans le cadre de l’accord de Paris.

Le plan prévoit notamment une réduction de 96 % des émissions du secteur des transports, de 85 % du secteur de l’électricité et de 92 % des déchets municipaux.