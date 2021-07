PHOTO PALAIS ROYAL SAOUDIEN, VIA ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Le prince Mohamed ben Salmane (à droite) discutant avec le vice-président émirati et souverain de Dubaï, le cheikh Mohammed ben Rachid Al Maktoum. L’Arabie saoudite et les Émirats figurent parmi les pays où le logiciel Pegasus aurait été utilisé pour surveiller des journalistes, hommes et femmes politiques, militants des droits humains ou encore chefs d’entreprise, d’après un consortium de 17 médias internationaux.