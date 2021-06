(Kaboul) Au moins sept personnes ont été tuées et six blessées dans deux explosions visant deux minibus samedi après-midi dans l’ouest de Kaboul, selon les autorités afghanes.

Agence France-Presse

« Vers 14 h 50, deux minibus ont été ciblés dans des explosions » survenues dans des quartiers abritant la minorité chiite hazara, a déclaré le porte-parole du ministère de l’Intérieur Tariq Arian, qui a publié ce premier bilan.

« Dans la première explosion, six personnes dont une femme ont été tuées et deux blessées. Dans la deuxième explosion, une personne a été tuée et quatre blessées », a détaillé Ferdaw Faramarz, un porte-parole de la police de Kaboul.

Ces opérations n’ont pas été revendiquées.

Une dizaine de personnes ont été tuées la semaine dernière à Kaboul dans une série d’attaques visant des minibus empruntés surtout par la minorité hazara.

Au moment où les forces américaines accélèrent leur retrait d’Afghanistan, le rythme des attentats contre des civils a très nettement baissé à Kaboul, hormis ces attaques répétées dans les quartiers ouest de la capitale.

Le 8 mai, plus de 50 personnes avaient été tuées et une centaine d’autres blessées dans un triple attentat devant une école de filles du quartier hazara. Il s’agissait de l’attentat le plus meurtrier en un an.

Cette attaque n’a jamais été revendiquée.

Les autorités avaient accusé les talibans mais ceux-ci ont nié en avoir été les auteurs.