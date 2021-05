Moyen-Orient

20 morts à Gaza, barrage de roquettes sur Israël et 500 blessés à Jérusalem

(Jérusalem) Barrage de roquettes de Gaza vers Israël, frappes meurtrières de l’État hébreu ciblant le Hamas, et heurts musclés entre policiers israéliens et manifestants palestiniens à Jérusalem-Est : Israël et les Palestiniens étaient engagés mardi dans l’une des plus importantes escalades de violences de ces dernières années.