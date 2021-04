PHOTO U.S. NAVY, VIA ASSOCIATED PRESS

Un navire iranien Harth 55, ainsi que trois vedettes rapides, se sont approchés de deux bateaux américains qui effectuaient des patrouilles de routine le 2 avril, a déclaré la 5e Flotte américaine basée à Bahreïn, dans un communiqué transmis à l’AFP mardi.