Moyen-Orient

Israël

Nétanyahou confronté au défi de rallier extrême droite et islamistes

(Jérusalem) Surnommé le « magicien de la politique » pour sa capacité à louvoyer et se maintenir in extremis au pouvoir, le premier ministre Benyamin Nétanyahou a hérité cette semaine d’un défi unique dans l’histoire d’Israël : rallier l’extrême droite et les islamistes dans un même gouvernement.