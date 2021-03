(Tunis) Des ONG et des personnalités tunisiennes et étrangères ont réclamé mardi la libération immédiate de Rania Amdouni, militante féministe condamnée à la prison ferme pour avoir proféré des insultes contre des policiers, après « un procès expéditif » selon elles.

Agence France-Presse

Cette militante LGBT de 26 ans qui a été arrêtée le 27 février et condamnée quelques jours plus tard à six mois de prison ferme, doit être jugée en appel mercredi.

Connue pour sa présence exubérante lors des mobilisations prodémocratie, Rania Amdouni a été la cible d’une campagne de dénigrement alimentée par des syndicats policiers après avoir participé à des manifestations contre la répression policière en janvier.

Elle porte plainte, on l’arrête

« Son arrestation s’est déroulée alors qu’elle venait porter plainte à la suite d’une agression dont elle a été victime dans la rue en raison de son physique jugé “non conforme” aux stéréotypes de genres », expliquent dans un communiqué commun plusieurs dizaines d’associations et militants tunisiens, marocains, algériens ou français.

Comme beaucoup de militants LGBT, « Rania est menacée au quotidien dans la rue et dans les lieux publics par les forces de l’ordre comme par des citoyen-ne-s anonymes », ont-ils ajouté.

Pour les auteurs de ce communiqué, dont la Ligue tunisienne des droits de l’Homme ou l’Organisation contre la torture en Tunisie, « Rania est aujourd’hui la cible d’une dérive policière et judiciaire que les autorités tunisiennes ont choisi de privilégier en réponse à la crise économique, sociale et politique qui asphyxie le pays ».

Ces ONG ont également appelé à libérer les jeunes incarcérés lors de mobilisations sociales en janvier, plus de « 2000 » selon elles.

Dans un autre communiqué publié mardi, Amnistie a de son côté déploré les poursuites contre Rania Amdouni, qui envoient « un message inquiétant aux militants victimes de harcèlement ».

S’ils osent dénoncer des violations commises par la police, de victime ils risquent de se retrouver accusés. Amna Guellali, vice-directrice d’Amnistie internationale

Estimant « choquant » que Mme Amdouni soit condamnée à six mois de prison « simplement pour des propos jugés injurieux envers la police », Amnistie a également appelé à abandonner les poursuites « fallacieuses » contre elle.

La Tunisie, sous le joug d’un régime policier jusqu’en 2011, a fait depuis d’importantes avancées en matière de liberté d’expression, mais les systèmes sécuritaire et judiciaire ont été peu réformés. Les relations homosexuelles restent passibles de prison.