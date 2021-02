(Kaboul) Cinq agents de sécurité afghans ont été tués jeudi dans l’attaque d’un convoi de l’Organisation des Nations unies qu’ils escortaient dans la province de Kaboul, dernier épisode violent à secouer ce pays, a annoncé la mission de l’ONU.

Agence France-Presse

La mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (UNAMA) a précisé qu’aucun membre du personnel de l’ONU n’avait été blessé dans cette attaque, survenue dans le district de Surobi, une zone agitée de la province entourant la capitale afghane.

« La famille des Nations unies en Afghanistan pleure la mort de cinq agents de sécurité de la Direction afghane du service du personnel de protection (DPS) dans un incident aujourd’hui dans le district de Surobi », a tweeté l’UNAMA, en référence à une unité du ministère de l’Intérieur mettant à disposition de l’ONU et des ambassades étrangères du personnel de sécurité.

« Aucun membre du personnel de l’ONU n’a été blessé ni aucun véhicule endommagé lors d’une attaque qui a touché un véhicule du DPS qui escortait un convoi de l’ONU », poursuit ce tweet.

La violence en Afghanistan a augmenté ces derniers mois, en dépit des pourparlers de paix engagés depuis septembre au Qatar entre les talibans et le gouvernement afghan.

Les négociations n’ont jusqu’ici permis aucune percée notoire, tandis que les talibans mènent des attaques quotidiennes contre les forces gouvernementales dans les zones rurales.

La violence a particulièrement flambé dans la capitale Kaboul, où les assassinats ciblés de journalistes, défenseurs des droits, juges et personnalités politiques sont devenus de plus en plus fréquents.