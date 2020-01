Liban: plus de 220 blessés dans des heurts entre manifestants et policiers

(Beyrouth) Plus de 220 personnes ont été blessées samedi à Beyrouth dans des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre, parmi les plus violents depuis le début il y a trois mois du mouvement de contestation contre une classe politique accusée de corruption et d’inertie.