Plus de 60 Canadiens ont péri dans l’écrasement de l’avion ukrainien à Téhéran survenu dans la nuit de mardi à mercredi.

Mayssa Ferah

La Presse

Des 176 passagers et membres de l’équipage à bord du Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines qui se dirigeait vers Kiev, en Ukraine, aucun n’a survécu.

PHOTO WANA NEWS AGENCY, VIA REUTERS

Parmi eux se trouvaient 63 Canadiens et 82 Iraniens. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Vadym Prystaïk a également précisé que 11 Ukrainiens dont deux passagers et neuf membres d’équipage, dix Suédois, quatre Afghans, trois Allemands et trois Britanniques ont perdu la vie.

L’avion s’est écrasé quelques minutes après son décollage, à environ 45 km au nord-ouest de l’aéroport, confirme l’Ukraine International Airlines dans un communiqué. Une opération de maintenance avait été effectuée sur le véhicule aérien le 6 janvier, soit deux jours avant l’accident. La fabrication de l’avion date de 2016.

Les équipes de secours ont retracé les deux boîtes noires de l’avion, selon l’aviation civile de la capitale iranienne. L’Iran affirme n’avoir aucune intention de remettre ces pièces essentielles à l’enquête à Boeing.

Tous les vols en direction de Téhéran sont actuellement suspendus, a annoncé la compagnie aérienne.

L’appareil avait décollé à 6 h 10, heure locale, au sud-ouest de Téhéran. Il a ensuite disparu des radars. Il s’est écrasé dans la ville de Chahriar pour ensuite exploser, en flammes.

Une panne de moteur serait en cause, avait d’abord affirmé l’ambassade ukrainienne en Iran, pour ensuite se raviser.

L’hypothèse d’un attentat terroriste est actuellement exclue, précise-t-on. « Je demande vraiment à tout le monde de s’abstenir de toute spéculation sur la catastrophe », a insisté le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un message publié sur Facebook.

D’autres détails suivront.