Accords de normalisation des relations

Israël pourra sortir de son isolement géographique, dit Nétanyahou

(Jérusalem) Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a déclaré samedi que la normalisation des relations avec les Émirats, Bahreïn et le Soudan permettrait de sortir Israël de son isolement géographique, avec des vols plus courts et moins chers.