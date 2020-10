Syrie

Des forces turques évacuent une position encerclée par le régime

(Al-Nayrab) Des forces turques ont commencé mardi à se retirer d’un important poste d’observation dans le nord-ouest de la Syrie, encerclé depuis plus d’un an par le régime syrien à la faveur d’une offensive, ont rapporté une ONG et un correspondant de l’AFP.