(Washington) L’émissaire américain pour l’Afghanistan, Zalmay Khalilzad, a déclaré jeudi que les États-Unis étaient parvenus à une entente avec les talibans pour arriver à « une baisse significative » du nombre de morts dus à la violence persistante malgré le processus de paix.

Agence France-Presse

« Nous sommes convenus de remettre à zéro les actions en respectant strictement la mise en œuvre de tous les éléments de l’accord américano-taliban » du 29 février « et tous les engagements pris », a-t-il dit sur Twitter.

« Cela signifie un nombre réduit d’opérations », a-t-il ajouté, semblant indiquer que les insurgés s’étaient engagés à diminuer les attaques.

« Actuellement, trop d’Afghans meurent. Avec cette remise à zéro, nous nous attendons à une baisse significative de leur nombre », a encore tweeté Zalmay Khalilzad, précisant avoir eu « plusieurs réunions » avec les talibans en compagnie du général Scott Miller, qui dirige les forces américaines en Afghanistan.

« Les attaques ont augmenté ces dernières semaines, menaçant le processus de paix », a déploré le diplomate, appelant « toutes les parties » à tenir leurs engagements.

Les talibans, tout en confirmant les rencontres des derniers jours entre leur négociateur Abdul Hakim Haqqani et les représentants américains, se sont montrés plus vagues. Les deux parties ont souligné l’importance de l’accord du 29 février, et ont évoqué comment assurer sa « pleine application », a seulement tweeté le porte-parole des rebelles à Doha, Mohammad Naeem Wardak.

Les talibans et les États-Unis ont conclu en février un accord historique après 19 années de guerre. Washington s’est engagé à retirer tous ses militaires d’Afghanistan, et en contrepartie les rebelles ont promis de ne plus laisser de groupes terroristes opérer depuis les territoires qu’ils contrôlent, de ne plus attaquer les villes et d’engager des négociations de paix directes et inédites avec le gouvernement de Kaboul.

Mais ces négociations n’ont commencé qu’en septembre à Doha, au Qatar, avec beaucoup de retard, et la violence n’a pas réellement baissé, tandis que les forces américaines ont continué leur retrait au rythme prévu, sinon plus rapidement.

Le président Donald Trump, qui a promis de mettre fin aux « guerres sans fin » et brigue un second mandat le 3 novembre, a même souhaité que les soldats américains soient tous rentrés d’ici Noël.

Les autorités afghanes ont accusé les talibans d’avoir violé l’accord avec les États-Unis en attaquant la ville de Lashkar Gah, dans le sud du pays, provoquant la fuite de dizaines de milliers de personnes.

« Les pourparlers de Doha représentent la meilleure chance de paix, mais les talibans doivent tenir leur promesse et réduire la violence qui atteint des niveaux inacceptables », a aussi écrit sur Twitter le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg après avoir parlé avec Zalmay Khalilzad.