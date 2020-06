Israël doit dévoiler le 1 er juillet sa stratégie pour le plan élaboré par l’administration américaine, qui prévoit notamment l’annexion par Israël de ses colonies et de la vallée du Jourdain en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par l’État hébreu depuis 1967.

(Jérusalem) L’ambassadeur des Émirats arabes unis aux États-Unis a appelé vendredi à la « normalisation » des relations avec Israël, posant cependant comme condition que l’État hébreu renonce à annexer des pans de la Cisjordanie.

Dans une tribune publiée par le quotidien israélien Yediot Aharonot, Youssef al-Otaïba a assuré que le « potentiel de rapprochement avec Israël pourrait disparaître si l’annexion a lieu. »

« Nous voulons parler directement aux Israéliens, mais tous les efforts récents en ce sens seraient sabotés si les projets d’annexion étaient mis en œuvre », affirme le diplomate dans cette rare tribune, écrite en hébreu et accompagnée d’une vidéo en anglais.

Le quotidien israélien a par ailleurs publié un tweet en hébreu du ministère émirati des Affaires étrangères reprenant les thèmes principaux des propos du diplomate.

Israël doit dévoiler le 1er juillet sa stratégie pour le plan élaboré par l’administration américaine, qui prévoit notamment l’annexion par Israël de ses colonies et de la vallée du Jourdain en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par l’État hébreu depuis 1967.

Les Palestiniens rejettent en bloc ce plan et tentent de mobiliser leurs appuis, notamment en Europe, afin de faire pression sur Israël pour que le pays abandonne ce projet d’annexion.

Historiquement, les pays arabes, hormis l’Égypte et la Jordanie, ont fait du règlement du conflit israélo-palestinien la condition de la normalisation de leurs relations avec Israël.

Mais au cours des dernières années, les autorités israéliennes ont développé des relations officieuses avec des pays du Golfe, dont les Émirats arabes unis.

Un premier vol de la compagnie aérienne Etihad Airways, basée à Abou Dabi, s’est ainsi posé mardi en Israël, chargé d’aide humanitaire pour les Palestiniens, qui l’ont refusée, regrettant qu’elle ait été coordonnée avec l’État hébreu plutôt qu’avec eux.

« Nous soutenons depuis des années les efforts de paix au Proche-Orient, mais restons des soutiens enthousiastes du peuple palestinien et de l’initiative de paix du monde arabe », rappelle M. Otaïba, dans sa tribune.

« L’annexion mettra fin aux aspirations israéliennes de relations sécuritaires, économiques et culturelles avec le monde arabe et les Émirats », prédit-il, estimant qu’elle pourrait aussi « provoquer la violence et raviver les extrémismes. »

« Nous voyons les menaces communes et le potentiel immense de liens plus forts (avec l’État hébreu, NDLR), mais la décision d’Israël d’annexer sera le signe que ce pays voit les choses autrement », regrette le diplomate.

Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou estime pour sa part qu’une normalisation avec les pays arabes favoriserait la paix avec les Palestiniens.