Afghanistan : au moins 12 morts dans un attentat-suicide taliban

Agence France-Presse

Ghazni

Un attentat-suicide, revendiqué par les talibans, a tué au moins douze personnes et en a blessé 179 autres dimanche dans l'est de l'Afghanistan, a-t-on appris auprès du ministère de la Santé afghan, alors que des pourparlers de paix se tiennent au Qatar entre responsables américains et insurgés.