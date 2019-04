Inondations en Iran: six villes évacuées, 70 morts

Les autorités iraniennes ont ordonné samedi l'évacuation de milliers d'habitants de six villes du sud-ouest en raison du risque de crue, les inondations dans le pays ayant déjà fait 70 morts, a indiqué l'agence de presse officielle Irna.

Les autorités ont déjà dû ouvrir en urgence les vannes du barrage de Karkheh, l'un des plus importants de la région, pour éviter une surcharge trop importante.

Des pluies torrentielles se sont abattues ces derniers jours dans la province du Khouzestan faisant craindre une crue imminente du fleuve Karkeh sur lequel sont construits plusieurs barrages qui pourraient céder sous la pression et mettre en danger les habitants des villes situées le long des berges.

Six villes « doivent être évacuées le plus vite possible », a déclaré le gouverneur de la province, Gholamreza Shariati, selon Irna.

« Nous conseillons aux femmes et aux enfants d'être évacués et aux jeunes adultes de rester pour aider », a-t-il ajouté, précisant que la situation est « critique », de nouvelles averses étant prévues samedi dans cette province du sud-ouest.

Selon le ministre de l'Intérieur Abdolreza Rahmani Fazli, 400 000 habitants du Khouzestan sont menacés par les inondations, a indiqué Irna.

L'Iran, pays réputé pour son aridité, est frappé depuis une vingtaine de jours par de violentes intempéries.

Une première vague d'inondations a touché le nord-est du pays le 19 mars et une deuxième l'ouest et le sud-ouest le 25 mars. Une dernière vague sévit depuis le 1er avril, de violentes averses s'abattant sur l'ouest et le sud-ouest du pays.