Nouvelle frappe israélienne dans la bande de Gaza

Une source sécuritaire palestinienne a confirmé cette frappe, la quatrième depuis samedi contre des positions du mouvement islamiste Hamas qui gouverne sans partage le territoire coincé entre Israël, Égypte et Méditerranée.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a affirmé que son aviation avait « frappé un certain nombre de cibles terroristes dans un complexe militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza ». « Cette frappe a été menée en réponse à des ballons explosifs lancés depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien », a-t-elle ajouté.

Une source sécuritaire palestinienne à Gaza a indiqué que le raid avait visé plusieurs sites du Hamas, dont un poste d'observation militaire près de la ville de Gaza, et avait fait des dégâts matériels mais aucun blessé.

Des témoins ont également signalé une explosion sur un site du Hamas dans le sud de la bande de Gaza, mais l'armée israélienne n'a pas mentionné cette cible dans son communiqué.

L'envoi de cerfs-volants et de ballons dotés d'un rudimentaire dispositif incendiaire ou explosif a constitué l'un des aspects de la vaste mobilisation palestinienne contre Israël à Gaza en 2018. Ces engins ont détruit de vastes surfaces de champs et terres israéliennes, provoquant l'exaspération des voisins israéliens de l'enclave et des autorités israéliennes.

Israël avait progressivement intensifié sa riposte, jusqu'à ce que le phénomène s'atténue l'automne dernier, à la faveur d'une relative accalmie après des mois de tensions.

Le phénomène a repris récemment, et Israël a commencé à riposter systématiquement.

La bande de Gaza est le théâtre depuis mars 2018 de protestations hebdomadaires, généralement accompagnées de violences, le long de la barrière frontalière lourdement gardée par l'armée israélienne.

Au moins 251 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis cette date, la grande majorité le long de la frontière, et les autres dans des frappes israéliennes en représailles à des actes hostiles en provenance de l'enclave. Deux soldats israéliens ont également été tués.