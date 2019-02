Syrie: 20 morts dans un attentat près d'une base antidjihadistes dans l'Est

Consultez notre dossier complet sur les tumultes, conflits et guerres qui ont suivi le «Printemps arabe». »

Agence France-Presse

Au moins 20 personnes, dont des employés d'un champ pétrolier et des combattants antidjihadistes ont été tuées jeudi dans un attentat près d'une base de l'alliance arabo-kurde combattant le groupe État islamique (EI) dans l'Est syrien, selon une ONG et cette alliance.