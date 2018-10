Journaliste en Turquie: un allié de Trump met en garde Riyad

Le sénateur républicain Lindsey Graham, un allié de Donald Trump, a prévenu lundi l'Arabie saoudite que, si les informations selon lesquelles le journaliste saoudien Jamal Khashoggi a été assassiné sont confirmées, les conséquentes seraient «dévastatrices» pour les relations entre Riyad et Washington.

Le royaume saoudien doit donner des «réponses honnêtes» a estimé l'élu républicain, après des révélations émanant de responsables turcs selon lesquelles M. Khashoggi a été assassiné au consulat saoudien d'Istanbul, où il s'était rendu mardi pour effectuer des démarches administratives.

Selon la police turque, citée par une source proche du gouvernement, il n'en est jamais ressorti vivant.

Jamal Khashoggi, un journaliste critique du pouvoir de Riyad, écrivait notamment pour le Washington Post.

«Nous sommes d'accord que si les accusations contre le gouvernement saoudien sont avérées, cela serait dévastateur pour les relations entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, et il y aurait un lourd tribut à payer, économiquement et pas que», a déclaré le sénateur.

Le président de la commission des Affaires étrangères du Sénat, Bob Corker, a par ailleurs indiqué lundi sur Twitter qu'il avait «personnellement évoqué la disparition de Jamal avec l'ambassadeur saoudien (aux États-Unis)».

«Tandis que nous attendons de plus amples informations, sachez que nous répondrons de façon adéquate à tout État ciblant des journalistes à l'étranger», a ajouté l'élu républicain.

Le gouvernement Trump, qui a oeuvré au renforcement de l'alliance américano-saoudienne, ne s'est pas encore exprimé sur la disparition de Jamal Khashoggi. Les autorités saoudiennes assurent qu'il est sorti du consulat peu après y être entré.