(Kyiv) La situation sur le front ukrainien va empirer autour de la mi-mai et début juin, qui sera une « période difficile », a prévenu lundi le chef du renseignement militaire ukrainien Kyrylo Boudanov, alors que les craintes d’une nouvelle offensive russe se renforcent.

« N’allons pas trop dans les détails, mais il y aura une période difficile, à la mi-mai et début juin », a-t-il déclaré, interrogé sur l’état du front, dans une interview au service ukrainien de la BBC.

L’armée russe « mène une opération complexe », a-t-il dit.

« Nous pensons qu’une situation plutôt difficile nous attend dans un futur proche. Mais il faut comprendre que ce ne sera pas catastrophique », a estimé Kyrylo Boudanov.

« L’Armageddon ne se produira pas, contrairement à ce que beaucoup disent en ce moment. Mais il y aura des problèmes à partir de la mi-mai », a-t-il ajouté.

L’armée ukrainienne traverse déjà une période délicate, confrontée à une pénurie de nouvelles recrues et de munitions en raison de retards importants de livraisons d’aide occidentale, notamment américaine.

En face, les troupes russes, bien plus nombreuses et mieux armées, ne cessent de pousser à l’Est et revendiquent régulièrement la prise de petits villages dans le Donbass.

En février, Moscou s’est emparé d’Avdiïvka, une ville forteresse, et vise désormais la cité stratégique de Tchassiv Iar.

Cette cité, perchée sur une hauteur, s’étend à moins de 30 kilomètres au sud-est de Kramatorsk, la principale ville de la région sous contrôle ukrainien, qui est un important nœud ferroviaire et logistique pour l’armée ukrainienne.

Kyiv craint désormais une offensive estivale russe encore plus puissante.

Fin mars, le commandant des forces terrestres ukrainiennes Oleksandre Pavliouk avait jugé « possible » un tel scénario, impliquant un groupe de 100 000 soldats russes.

Le commandant en chef des forces ukrainiennes, Oleksandre Syrsky, a déjà admis mi-avril que la situation sur le front est s’était « considérablement détériorée » récemment.

Il a affirmé voir une « intensification significative » de l’offensive russe depuis mars, aboutissant à des « succès tactiques ».

La grande contre-offensive ukrainienne de l’été 2023 s’était heurtée à de puissantes lignes de défense russes qui ont épuisé les ressources de l’armée ukrainienne, sans permettre de libérer les régions occupées par la Russie.

L’Ukraine fait désormais face aux hésitations de ses alliés occidentaux, même si une aide militaire américaine de 61 milliards, longtemps bloquée, a finalement été votée par le Congrès des États-Unis le week-end dernier.